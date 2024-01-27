В ВСУ не подтвердили наступление России на Харьков

Угрозы для Харькова со стороны российских захватчиков нет. Противник не может переместить свои войска так, чтобы этого не увидели украинские защитники. Об этом заявил спикер Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире Эспрессо в субботу, 27 января.

«Количество российских войск, находящихся на северной границе, отслеживается. Сейчас война продолжается в таком "онлайне", и сделать какие-то скрытые перемещения сил и средств для обеих сторон практически невозможно», — отметил он.

По словам спикера Сухопутных войск ВСУ, сегодня на северной границе осуществляется укрепление, производится инженерное оборудование границы, в том числе есть силы и средства для этого. Угрозы для Харькова на севере нет.

Ранее сообщалось, что На Купянском направлении оккупанты возобновили интенсивность наступательных действий. Тяжелые бои идут в районе населенных пунктов Синьковка и Табаевка.