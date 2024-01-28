В Воздушных силах рассказали, сколько дальнобойных ракет осталось у РФ

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат рассказал, сколько у российской армии осталось высокоточных дальнобойных ракет. Об этом он сообщил в интервью во время национального телемарафона.



«По последним данным, это было примерно такая же цифра как и в предыдущий период – около 900 высокоточных дальнобойных ракет. На том же уровне оставалась отметка. Враг в течение трех комбинированных атак применил большое количество ракет. Напомню, что 29 декабря - 158 средств воздушного нападения, и дроны, и ракеты. Около 100 применил 2 января», — отметил Игнат.



По его словам, сейчас РФ изготавливает около 100 ракет в месяц. Так, Россия применяет примерно такое количество ракет во время обстрелов, которое способна изготовить за месяц.



Спикер рассказал, что оккупанты мало применяют ракеты «Калибр». В частности, 2 января РФ использовала всего три ракеты этого типа.



Напомним, российская армия в очередной раз ударила по Украине ракетами и дронами 28 января. Силы противовоздушной обороны сбили четыре из восьми российских беспилотников.