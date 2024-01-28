Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

У Повітряних силах розповіли, скільки далекобійних ракет залишилося у РФ

28 січня 2024, 13:38

У Повітряних силах розповіли, скільки далекобійних ракет залишилося у РФ

Спікер командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат розповів, скільки у російської армії залишилося високоточних далекобійних ракет. Про це він повідомив в інтерв’ю під час національного телемарафону.

«За останніми даними, це була приблизно така ж цифра, як і в попередній період – близько 900 високоточних далекобійних ракет. На тому рівні залишалася позначка. Ворог протягом трьох комбінованих атак застосував велику кількість ракет. Нагадаю, що 29 грудня – 158 засобів повітряного нападу, і дрони, і ракети. Близько 100 застосував 2 січня», — зазначив Ігнат.

За його словами, зараз РФ виготовляє близько 100 ракет на місяць. Так, Росія застосовує приблизно таку кількість ракет під час обстрілів, яку здатна виготовити протягом місяця.

Спікер розповів, що окупанти мало застосовують ракети «Калібр». Зокрема, 2 січня РФ використала лише три ракети цього типу.

Нагадаємо, російська армія вкотре вдарила по Україні ракетами та дронами 28 січня. Сили протиповітряної оборони збили чотири із восьми російських безпілотників.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Люди
Юрій Ігант
Події
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
15:47
В окупованому Донецьку травмовано чоловіка через скидання вибухонебезпечного предмета
14:59
Нову групу окупантів помічено в окупованому Криму — АТЕШ
23:11
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 27 січня
20:28
Що Росія робитиме з шахтами Донбасу: Інвестиції чи знищення ►
17:35
У ЗСУ не підтвердили наступ Росії на Харків
15:55
Росія готова воювати в Україні до 2028 року — The Telegraph
15:25
Стратегія США не передбачає повернення захоплених територій України — ЗМІ
15:00
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
14:32
Росіяни відновили наступ під Куп'янськом — ОВА
13:29
В окупованому Маріуполі продають зруйновані квартири за 5 мільйонів російських рублів
11:16
Костянтинівську громаду окупанти обстріляли з артилерії
10:50
Через російські обстріли на Донеччині за добу загинуло двоє людей
08:05
Сили ППО за добу збили всі ударні БПЛА окупантів, по Слов'янську росіяни вдарили «Іскандером» — Генштаб
08:00
На Донбасі окупанти пропонують гуманітарку в обмін на отримання партквитків — ЦНС
23:35
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 26 січня
21:55
Частина окупованої Макіївки все ще чекає на подачу електрики
16:53
На Запорізькій АЕС може виникнути нова загроза ядерній та радіаційній безпеці — «Енергоатом»
14:45
Маріуполь: відновлені окупантами будинки починають руйнуватися одразу після «ремонтів»
13:55
Загарбники закрили Лисичанськ на в'їзд — ОВА
11:35
З`явилися нові подробиці удару по полігону з російськими військовими під Іловайськом
усі новини
15:47
В окупованому Донецьку травмовано чоловіка через скидання вибухонебезпечного предмета
14:59
Нову групу окупантів помічено в окупованому Криму — АТЕШ
14:20
Окупанти вдарили з артилерії по Покровському району: є жертва
13:49
Прикордонники знищили позашляховики російських окупантів
13:38
У Повітряних силах розповіли, скільки далекобійних ракет залишилося у РФ
12:45
Рятувальники ліквідували пожежу на Полтавщині після ракетної атаки
11:57
З`явилися подробиці ракетного обстрілу по Мирнограду: пошкоджено багато будинків, троє людей постраждали
11:04
Росіяни атакували Костянтинівку ракетами С-300: пошкоджено підприємство
10:43
Через обстріл у Донецькій області знеструмлено шахту
09:53
РФ вдарила по Україні ракетами та дронами: сили ППО збили 4 російські цілі
09:14
За добу росіяни поранили трьох мешканців у Мирнограді
23:11
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 27 січня
20:28
Що Росія робитиме з шахтами Донбасу: Інвестиції чи знищення ►
18:46
У Нью-Йорку на Донеччині з-під завалів витягли тіла 5 людей після авіаудару 15 січня
17:35
У ЗСУ не підтвердили наступ Росії на Харків
15:55
Росія готова воювати в Україні до 2028 року — The Telegraph
15:25
Стратегія США не передбачає повернення захоплених територій України — ЗМІ
15:00
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
14:32
Росіяни відновили наступ під Куп'янськом — ОВА
13:29
В окупованому Маріуполі продають зруйновані квартири за 5 мільйонів російських рублів
усі новини
ВІДЕО
Прикордонники знищили позашляховики російських окупантів Прикордонники знищили позашляховики російських окупантів
28 січня, 13:49
Що Росія робитиме з шахтами Донбасу: Інвестиції чи знищення ► Що Росія робитиме з шахтами Донбасу: Інвестиції чи знищення ►
27 січня, 20:28
Російська ракета повністю знищила керамічний цех у Слов'янську. Фото: Слов'янська МВА Слов'янськ: російська ракета знищила керамічний цех, пошкоджено житлові будинки, дитячий садок
27 січня, 09:35
Місце аварії Іл-76. Кадр з відео РФ показала документи трьох військовополонених. Стверджується, що вони були на борту Іл-76
26 січня, 16:42
Підлітка поранено під час російського обстрілу. Фото: Поліція Херсонської області / кадр з відео На Херсонщині підліток потрапив під обстріл артилерії РФ: поліцейським довелося терміново зупиняти кровотечу
26 січня, 15:50
У відновлених окупантами будинках у Маріуполі є серйозні вади. Фото: ДАН Маріуполь: відновлені окупантами будинки починають руйнуватися одразу після «ремонтів»
26 січня, 14:45
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама