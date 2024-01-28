У Повітряних силах розповіли, скільки далекобійних ракет залишилося у РФ

Спікер командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат розповів, скільки у російської армії залишилося високоточних далекобійних ракет. Про це він повідомив в інтерв’ю під час національного телемарафону.



«За останніми даними, це була приблизно така ж цифра, як і в попередній період – близько 900 високоточних далекобійних ракет. На тому рівні залишалася позначка. Ворог протягом трьох комбінованих атак застосував велику кількість ракет. Нагадаю, що 29 грудня – 158 засобів повітряного нападу, і дрони, і ракети. Близько 100 застосував 2 січня», — зазначив Ігнат.



За його словами, зараз РФ виготовляє близько 100 ракет на місяць. Так, Росія застосовує приблизно таку кількість ракет під час обстрілів, яку здатна виготовити протягом місяця.



Спікер розповів, що окупанти мало застосовують ракети «Калібр». Зокрема, 2 січня РФ використала лише три ракети цього типу.



Нагадаємо, російська армія вкотре вдарила по Україні ракетами та дронами 28 січня. Сили протиповітряної оборони збили чотири із восьми російських безпілотників.