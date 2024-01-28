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РФ ударила по Украине ракетами и дронами: силы ПВО сбили 4 российские цели

28 января 2024, 09:53

РФ ударила по Украине ракетами и дронами: силы ПВО сбили 4 российские цели

Российская армия в очередной раз ударила по Украине ракетами и дронами сегодня ночью, 28 января. Силы противовоздушной обороны сбили четыре из восьми российских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.

«В ночь на 28 января 2024 года враг атаковал 8-ю ударными БпЛА типа «Shahed-136/131» с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск — РФ), двумя ракетами «Искандер-М» по Полтавщине из РФ и тремя ОКР С-300 по Донетчине с временно оккупированной территории области», — говорится в сообщении.



Как отмечается, атакованы гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры в Полтавской, Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях.

Силы противовоздушной обороны уничтожили четыре из восьми вражеских БпЛА.

Напомним, спикер Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире Эспрессо отметил, что угрозы для Харькова со стороны российских захватчиков нет. Противник не может переместить свои войска так, чтобы этого не увидели украинские защитники. 

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