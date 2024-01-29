Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

В РФ снова сообщили об атаке дронов: детали

29 января 2024, 07:51

В РФ снова сообщили об атаке дронов: детали

В Министерстве обороны РФ в очередной раз заговорили об атаке БПЛА, на этот раз над территорией Брянской области. Традиционно российское оборонное ведомство обвинило в этом Украину.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В ведомстве написали, что якобы дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области.

Напомним, ранее мы писали, что Россия готова воевать до 2028 года, потому что президент РФ Владимир Путин считает, что экономическая мобилизация переломит ход войны в Украине. 

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Места
Россия Брянская область
События
атака дронов

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:22
Донецк, Луганск и не только: Главные события 28 января
15:14
В оккупированном Донецке травмирован мужчина из-за сброса взрывоопасного предмета
23:11
Донецк, Луганск и не только: Главные события 27 января
20:28
Что Россия будет делать с шахтами Донбасса: Инвестирование или уничтожение ►
17:35
В ВСУ не подтвердили наступление России на Харьков
15:55
Россия готова воевать в Украине до 2028 года — The Telegraph
15:25
Стратегия США не предусматривает возвращение захваченных территорий Украины — СМИ
15:00
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
14:32
Россияне возобновили наступление под Купянском — ОВА
13:29
В оккупированном Мариуполе продают разрушенные квартиры за 5 миллионов российских рублей
11:16
Константиновскую громаду оккупанты обстреляли из артиллерии
10:50
Из-за российских обстрелов в Донецкой области за сутки погибло два человека
09:35
Славянск: российская ракета уничтожила керамический цех, повреждены жилые дома, детский сад
08:05
Силы ПВО за сутки сбили все ударные БПЛА оккупантов, по Славянску россияне ударили «Искандером» — Генштаб
08:00
На Донбассе оккупанты предлагают гуманитарку в обмен на получение партбилетов — ЦНС
23:35
Донецк, Луганск и не только: Главные события 26 января
21:55
Часть оккупированной Макеевки все еще ждет подачи электричества
16:53
На Запорожской АЭС может возникнуть новая угроза ядерной и радиационной безопасности — «Энергоатом»
14:45
Мариуполь: восстановленные оккупантами дома начинают разрушаться сразу после «ремонтов»
13:55
Захватчики закрыли Лисичанск на въезд — ОВА
все новости
10:07
Армия РФ за сутки атаковала пять громад Донетчины: есть жертвы и повреждения
09:36
В Свердловской области произошел крупный пожар на складе
09:13
В Белгородской области РФ самолеты уронили авиабомбы: около 150 жителей эвакуировали
08:49
В Ярославле дрон атаковал один из масштабных нефтеперерабатывающих заводов РФ
08:32
Ночью оккупанты ударили ракетами по Мирнограду
08:22
Армия РФ обстреляла Мирноград и Очеретино: есть раненые
07:51
В РФ снова сообщили об атаке дронов: детали
07:42
Ночная атака россиян дронами и баллистикой: силы ПВО сбили все БПЛА
23:22
Донецк, Луганск и не только: Главные события 28 января
20:24
Россияне расширяют систему вербовки иностранных студентов в ряды ВС РФ — ЦНС
17:52
В селе Ильиновской громады полностью восстановлено газоснабжение
17:33
Армия РФ атаковала село под Херсоном: пострадала пенсионерка
15:14
В оккупированном Донецке травмирован мужчина из-за сброса взрывоопасного предмета
14:59
Новая группа оккупантов замечена в оккупированном Крыму — АТЕШ
14:20
Оккупанты ударили из артиллерии по Покровскому району: есть жертва
13:49
Пограничники уничтожили внедорожники российских оккупантов
13:38
В Воздушных силах рассказали, сколько дальнобойных ракет осталось у РФ
12:59
Спасатели ликвидировали пожар на Полтавщине после ракетной атаки
11:57
Появились подробности ракетного обстрела по Мирнограду: повреждено много домов, три человека пострадали
11:04
Россияне атаковали Константиновку ракетами С-300: повреждено предприятие
все новости
ВИДЕО
Что Россия будет делать с шахтами Донбасса: Инвестирование или уничтожение ► Что Россия будет делать с шахтами Донбасса: Инвестирование или уничтожение ►
27 января, 20:28
Ночью Славянск был атакован российской ракетой «Искандер». полностью разрушен керамический цех. Фото: Славянская ГВА Славянск: российская ракета уничтожила керамический цех, повреждены жилые дома, детский сад
27 января, 09:35
РФ показала документы трех военнопленных. Утверждается, что они были на борту Ил-76 РФ показала документы трех военнопленных. Утверждается, что они были на борту Ил-76
26 января, 16:42
Подросток ранен во время российского обстрела. Фото: Полиция Херсонской области / кадр из видео В Херсонской области подросток попал под обстрел артиллерии РФ: полицейским пришлось срочно останавливать кровотечение
26 января, 15:50
В восстановленных оккупантами домах в Мариуполе имеются серьезные изъяны. Фото: ДАН Мариуполь: восстановленные оккупантами дома начинают разрушаться сразу после «ремонтов»
26 января, 14:45
Полицейский экипаж «Білі янголи» эвакуировали из Торецка Донецкой области четверых гражданских. Фото: полиция «Білі янголи» эвакуировали с Торецка четверых людей, среди них – мама с 8-летним ребенком
26 января, 12:59
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама