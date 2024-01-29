В РФ снова сообщили об атаке дронов: детали

В Министерстве обороны РФ в очередной раз заговорили об атаке БПЛА, на этот раз над территорией Брянской области. Традиционно российское оборонное ведомство обвинило в этом Украину.



«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.



В ведомстве написали, что якобы дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области.



Напомним, ранее мы писали, что Россия готова воевать до 2028 года, потому что президент РФ Владимир Путин считает, что экономическая мобилизация переломит ход войны в Украине.