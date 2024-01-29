У РФ знову повідомили про атаку дронів: деталі

У Міністерстві оборони РФ в чергове заговорили про атаку БПЛА, цього разу над територією Брянської області. Традиційно російське оборонне відомство звинуватило у цьому Україну.



«Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням безпілотного літального апарату літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації», — йдеться у повідомленні.



У відомстві написали, що нібито черговими засобами ППО безпілотний літальний апарат знищено над територією Брянської області.



Нагадаємо, раніше ми писали, що Росія готова воювати до 2028 року, тому що президент РФ Володимир Путін вважає, що економічна мобілізація переломить перебіг війни в Україні.