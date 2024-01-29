Армия РФ обстреляла Мирноград и Очеретино: есть раненые

За прошедшие сутки, 28 января, россияне в очередной раз обстреляли мирных жителей Донецкой области, ранив четыре человека — троих в Мирнограде и одного в населенном пункте Очеретино. Об этом заявил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«Кроме того, удалось установить информацию об одном человеке, раненном в Авдеевке ранее», — уточнил Филашкин.







Общее количество жертв россиян в Донецкой области без учета Мариуполя и Волновахи на сегодняшний день составило 1846 человек убитыми и 4516 — ранеными.



Напомним, в Донецкой областной прокуратуре начато расследование по факту ранения трех мирных жителей в Мирнограде Донецкой области.