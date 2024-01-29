Армія РФ обстріляла Мирноград та Очеретине: є поранені

Минулої доби, 28 січня, росіяни вкотре обстріляли мирних жителів Донецької області, поранивши чотирьох людей — трьох у Мирнограді та одного в населеному пункті Очеретине. Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«Крім того, вдалося встановити інформацію про одну людину, поранену в Авдіївці раніше», — уточнив Філашкін.





Загальна кількість жертв росіян на Донеччині без урахування Маріуполя та Волновахи на сьогодні склала 1846 осіб убитими та 4516 — пораненими.



Нагадаємо, у Донецькій обласній прокуратурі розпочато розслідування за фактом поранення трьох мирних жителів у Мирнограді Донецької області.