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Армія РФ обстріляла Мирноград та Очеретине: є поранені

29 січня 2024, 08:22

Армія РФ обстріляла Мирноград та Очеретине: є поранені

Минулої доби, 28 січня, росіяни вкотре обстріляли мирних жителів Донецької області, поранивши чотирьох людей — трьох у Мирнограді та одного в населеному пункті Очеретине. Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«Крім того, вдалося встановити інформацію про одну людину, поранену в Авдіївці раніше», — уточнив Філашкін.


Загальна кількість жертв росіян на Донеччині без урахування Маріуполя та Волновахи на сьогодні склала 1846 осіб убитими та 4516 — пораненими.

Нагадаємо, у Донецькій обласній прокуратурі розпочато розслідування за фактом поранення трьох мирних жителів у Мирнограді Донецької області.

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