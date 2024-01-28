Появились подробности ракетного обстрела по Мирнограду: повреждено много домов, три человека пострадали

Оккупанты обстреляли Мирноград. Фото: прокуратура

В Донецкой областной прокуратуре начато расследование по факту ранения трех мирных жителей в Мирнограде Донецкой области. Повреждено много домов, три человека пострадали, среди них подросток. Об этом сообщили в ведомстве.



«В 01:30, войска РФ произвели ракетный обстрел жилмассива Мирнограда. Находясь в собственных домах, получили минно-взрывные травмы, резаные раны и ушибы 15-летний юноша и мужчина 35 лет. У 30-летней жительницы соседнего дома врачи диагностировали черепно-мозговую травму», — говорится в сообщении.





Отмечается, что от разрыва средств поражения повреждены 14 многоквартирных домов, учебные заведения, а также 9 автомобилей.



При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).



Напомним, оккупанты за 27 января обстреляли Константиновку Донецкой области. В результате атак повреждено местное предприятие.