РФ ударила из артиллерии по Никополю: двое мужчин пострадали

Сегодня, 29 января, оккупационные войска РФ обстреляли Никополь Днепропетровской области. В результате атаки двое людей получили ранения. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.



«Россияне ударили по Никополю артиллерией», — написал он.



По уточненной информации, пострадали двое мужчин – 19 и 21 года. Первый будет лечиться дома, второй – тяжелый. У него осколочные ранения головы и грудной клетки.



Напомним, в ночь на 29 января армия РФ ударила ракетами по Мирнограду в Донецкой области.