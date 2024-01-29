Ночью оккупанты ударили ракетами по Мирнограду

В ночь на 29 января армия РФ ударила ракетами по Мирнограду в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Мирноградской городской военной администрации.



«Ситуация в громаде контролируемая. Ночью оккупант в очередной раз ударил ракетами по нашему городу», — говорится в сообщении.



Как отмечается, информация о пострадавших и погибших не поступала.



Кроме того, в ведомстве добавили, что в Мирнограде все больницы, социальные службы «Пункти незламності» работают.



Напомним, в Донецкой областной прокуратуре начато расследование по факту ранения трех мирных жителей в Мирнограде Донецкой области. Повреждено много домов, три человека пострадали, среди них подросток.