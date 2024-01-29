РФ вдарила з артилерії по Нікополю: двоє чоловіків постраждали

Сьогодні, 29 січня, окупаційні війська РФ обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок атаки двоє людей отримали поранення. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.



«Росіяни вдарили по Нікополю артилерією», — написав він.



За уточненою інформацією, постраждали двоє чоловіків — 19 та 21 роки. Перший лікуватиметься вдома, другий – важкий. У нього осколкові поранення голови та грудної клітки.



Нагадаємо, в ніч проти 29 січня армія РФ вдарила ракетами по Мирнограду в Донецькій області.