Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

РФ вдарила з артилерії по Нікополю: двоє чоловіків постраждали

29 січня 2024, 14:15

РФ вдарила з артилерії по Нікополю: двоє чоловіків постраждали

Сьогодні, 29 січня, окупаційні війська РФ обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок атаки двоє людей отримали поранення. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Росіяни вдарили по Нікополю артилерією», — написав він.

За уточненою інформацією, постраждали двоє чоловіків — 19 та 21 роки. Перший лікуватиметься вдома, другий – важкий. У нього осколкові поранення голови та грудної клітки.

Нагадаємо, в ніч проти 29 січня армія РФ вдарила ракетами по Мирнограду в Донецькій області.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Люди
Сергій Лисак
Події
Війна
Місця
Дніпропетровська область Нікополь

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
14:23
Калінінський район Донецька потрапив під обстріл: горить машина, є жертви
12:22
У Донецьку пікап на смерть збив двох пішоходів. За кермом, швидше за все, був російський військовий
23:22
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 28 січня
15:47
В окупованому Донецьку травмовано чоловіка через скидання вибухонебезпечного предмета
14:59
Нову групу окупантів помічено в окупованому Криму — АТЕШ
23:11
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 27 січня
20:28
Що Росія робитиме з шахтами Донбасу: Інвестиції чи знищення ►
17:35
У ЗСУ не підтвердили наступ Росії на Харків
15:55
Росія готова воювати в Україні до 2028 року — The Telegraph
15:25
Стратегія США не передбачає повернення захоплених територій України — ЗМІ
15:00
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
14:32
Росіяни відновили наступ під Куп'янськом — ОВА
13:29
В окупованому Маріуполі продають зруйновані квартири за 5 мільйонів російських рублів
11:16
Костянтинівську громаду окупанти обстріляли з артилерії
10:50
Через російські обстріли на Донеччині за добу загинуло двоє людей
08:05
Сили ППО за добу збили всі ударні БПЛА окупантів, по Слов'янську росіяни вдарили «Іскандером» — Генштаб
08:00
На Донбасі окупанти пропонують гуманітарку в обмін на отримання партквитків — ЦНС
23:35
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 26 січня
21:55
Частина окупованої Макіївки все ще чекає на подачу електрики
16:53
На Запорізькій АЕС може виникнути нова загроза ядерній та радіаційній безпеці — «Енергоатом»
усі новини
14:48
Ще 9 сіл на Донеччині підлягають примусовій евакуації
14:23
Калінінський район Донецька потрапив під обстріл: горить машина, є жертви
14:15
РФ вдарила з артилерії по Нікополю: двоє чоловіків постраждали
13:07
Зеленський хоче, щоб європейська допомога для біженців надходила до українського бюджету
12:22
У Донецьку пікап на смерть збив двох пішоходів. За кермом, швидше за все, був російський військовий
10:31
У РФ вихваляються захопленням Табаївки під Куп`янськом: у ЗСУ спростували
10:26
Якщо США призупинять підтримку України, Європа сама не впорається — Зеленський
10:07
Армія РФ за добу атакувала п`ять громад Донеччини: є жертви та пошкодження
09:36
У Свердловській області сталася пожежа на складі
09:13
У Білгородській області РФ з літаків впали авіабомби: близько 150 жителів евакуювали
08:49
У Ярославлі дрон атакував один з найбільших нафтопереробних заводів РФ
08:32
Вночі окупанти вдарили ракетами по Мирнограду
08:22
Армія РФ обстріляла Мирноград та Очеретине: є поранені
07:51
У РФ знову повідомили про атаку дронів: деталі
07:42
Нічна атака росіян дронами та балістикою: сили ППО збили всі БПЛА
23:22
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 28 січня
20:24
Росіяни розширюють систему вербування іноземних студентів до лав ЗС РФ — ЦНС
17:52
У селі Іллінівської громади повністю відновлено газопостачання
17:33
Армія РФ атакувала село під Херсоном: постраждала пенсіонерка
15:47
В окупованому Донецьку травмовано чоловіка через скидання вибухонебезпечного предмета
усі новини
ВІДЕО
Наслідки обстрілу у Донецьку. Фото: соцмережі Калінінський район Донецька потрапив під обстріл: горить машина, є жертви
29 січня, 14:23
ДТП у Донецьку. Кадр із відео У Донецьку пікап на смерть збив двох пішоходів. За кермом, швидше за все, був російський військовий
29 січня, 12:22
Що Росія робитиме з шахтами Донбасу: Інвестиції чи знищення ► Що Росія робитиме з шахтами Донбасу: Інвестиції чи знищення ►
27 січня, 20:28
Російська ракета повністю знищила керамічний цех у Слов'янську. Фото: Слов'янська МВА Слов'янськ: російська ракета знищила керамічний цех, пошкоджено житлові будинки, дитячий садок
27 січня, 09:35
Місце аварії Іл-76. Кадр з відео РФ показала документи трьох військовополонених. Стверджується, що вони були на борту Іл-76
26 січня, 16:42
Підлітка поранено під час російського обстрілу. Фото: Поліція Херсонської області / кадр з відео На Херсонщині підліток потрапив під обстріл артилерії РФ: поліцейським довелося терміново зупиняти кровотечу
26 січня, 15:50
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама