ВАКС выбирает Лиеву меру пресечения по делу о хищении почти 1,5 млрд гривен на закупки снарядов для ВСУ

Александр Лиев в зале суда, 29 января 2024 года. Фото: Александр Магула / Суспільне

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) в понедельник, 29 января, избирает меру пресечения бывшему руководителю Департамента военно-технической политики, развитию вооружения и военной техники Минобороны Александру Лиеву, которого подозревают в хищении почти 1,5 миллиарда гривен на закупки боеприпасов для ВСУ. Об этом сообщил корреспондент «Суспільного» из зала суда.



Сторона защиты из-за нехватки времени просила у суда дать возможность для согласования позиций с Лиевым. Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры рассказал, что Лиев был задержан в Черновцах при попытке пересечь границу.



Судья указал, что обвинение обращалось в Печерский райсуд, чтобы получить разрешение на негласные следственно-розыскные действия.



Прокурор объяснил, что после этого стали известны другие обстоятельства уголовного производства, поэтому он обратился в ВАКС.



По данным следствия, в августе 2022 года чиновник заключили контракт на закупку оптовой партии артснарядов с поставщиком вооружений «Львовский арсенал».



Затем Минобороны перевело на счета предприятия всю сумму, предусмотренную подписанным документом. После получения средств, менеджмент компании перечислил часть денег на баланс иностранной коммерческой структуры, которая должна была поставить заказанные боеприпасы в Украину.



Однако та не отправила ни одного артснаряда в наше государство, а полученные средства вывела в тень, переведя их на счета еще одной аффилированной структуры на Балканах.



Остальные суммы от Минобороны остались на счетах украинской компании в одном из столичных банков. Лиеву грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.