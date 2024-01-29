ВАКС обирає Лієву запобіжний захід у справі про розкрадання майже 1,5 млрд гривень на закупівлі снарядів для ЗСУ

Олександр Лієв у залі суду, 29 січня 2024 року. Фото: Олександр Магула / Суспільне

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) у понеділок, 29 січня, обирає запобіжний захід колишньому керівнику Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександру Лієву, якого підозрюють у розкраданні майже 1,5 мільярда гривень на закупівлі боєприпасів. Про це повідомив кореспондент «Суспільного» із зали суду.



Сторона захисту через брак часу просила суду дати можливість для узгодження позицій з Лієвим. Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури розповів, що Лієва було затримано у Чернівцях при спробі перетнути кордон.



Суддя зазначив, що звинувачення зверталося до Печерського райсуду, щоб отримати дозвіл на негласні слідчо-розшукові дії. Прокурор пояснив, що після цього стали відомі інші обставини кримінального провадження, тому він звернувся до ВАКС.



За даними слідства, у серпні 2022 року чиновник уклав контракт на закупівлю партії артснарядів із постачальником озброєнь «Львівський арсенал».



Потім Міноборони перевело на рахунки підприємства всю суму, передбачену підписаним документом. Після отримання коштів менеджмент компанії перерахував частину грошей на баланс іноземної комерційної структури, яка мала поставити замовлені боєприпаси в Україну.



Проте та не відправила жодного артснаряда до нашої держави, а отримані кошти вивела в тінь, перевівши їх на рахунки ще однієї афілійованої структури на Балканах.



Решта сум від Міноборони залишилася на рахунках української компанії в одному зі столичних банків. Лієву загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.