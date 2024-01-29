Российские оккупанты убили троих жителей Сумской области

Сегодня, 29 января, днем россияне обстреляли из минометов и РСЗО поселок Зноб-Новгородское Шосткинского района, убив троих жителей и ранив еще одного. Про результат атаки сообщили в Сумской ОВА.



«Зафиксировано не менее 20 взрывов. В результате обстрела, предварительно, 2 человека погибли сразу, 2 - были ранены. К сожалению, одна из них из-за тяжелых травм скончалась по дороге в больницу», — уточнили в местной ОВА.



Предварительно, были повреждены шесть частных жилых домов, хозяйственное сооружение, летняя кухня, частный автомобиль, отделение «Новой почты», промышленное предприятие, магазин, линия электропередач.



Напомним, во временно оккупированной Кременной Луганской области российские солдаты расстреляли семью из 3 человек.