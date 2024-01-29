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Российские военные расстреляли семью в оккупированной Кременной — СМИ

29 января 2024, 15:57

Российские военные расстреляли семью в оккупированной Кременной — СМИ

Во временно оккупированной Кременной Луганской области российские солдаты расстреляли семью из 3 человек. Об этом передает российский Telegram-канал ASTRA со ссылкой на источники и слова родных семьи.

По данным ASTRA, 26 января тела 60-летней Натальи Бурлуцкой, ее 37-летней дочери Аллы Бурлуцкой и 41-летнего мужа Аллы Андрея Рубана с огнестрельными ранениями обнаружили на переулке Ленина. Родственники убитой семьи рассказали, что у 37-летней Аллы осталась 18-летняя дочь Виктория.

По подозрению в расстреле мирных граждан был задержан военнослужащий РФ Фидан Хаерзаманов. Еще двое его сослуживцев находятся в розыске — 30-летний Игорь Дмитриев и 39-летний Азамат Гареев.

Напомним, в конце октября 2023 года в захваченной Волновахе Донецкой области были убиты девять человек, среди них — двое детей. 

Отмечается, что задержанные — контрактники в/ч 16871 21-летний Антон Сопов и 28-летний Станислав Рау, — «ВЧК ОГПУ». По предварительным данным, мотивом преступления послужил конфликт на бытовой почве. Интересно, что отцы подозреваемых ранее неоднократно судимы, а отец Сопова — Руслан Сопов — находится в базе «Миротворец», так как участвует в войне против Украины.

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