Російські окупанти вбили трьох мешканців Сумської області

Сьогодні, 29 січня, вдень росіяни обстріляли з мінометів та РСЗВ селище Зноб-Новгородське Шосткинського району, вбивши трьох мешканців та поранивши ще одного. Про результат атаки повідомили у Сумській ОВА.



«Зафіксовано щонайменше 20 вибухів. В результаті обстрілу, попередньо, 2 особи загинули одразу, 2 – були поранені. На жаль, одна з них через важкі травми померла дорогою до лікарні», — уточнили в місцевій ОВА.



Попередньо було пошкоджено шість приватних житлових будинків, господарську споруду, літню кухню, приватний автомобіль, відділення «Нової пошти», промислове підприємство, магазин, лінія електропередач.



Нагадаємо, у тимчасово окупованій Кремінній в Луганській області російські солдати розстріляли сім'ю із 3 осіб.