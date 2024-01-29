Обстрел Донецка: «Прилет» у здания, где были военные РФ. По меньшей мере один погиб

Последствия обстрела Донецка на проспекте Ильича. Фото: соцсети

В результате сегодняшнего обстрела Калининского района оккупированного Донецка погиб по меньшей мере один военнослужащий российских сил. К такому выводу пришли «Новости Донбасса», проанализировав кадры с места обстрела на проспекте Ильича.



По информации «СЦКК ДНР», днем по Калининскому району было выпущено 8 ракет из РСЗО (реактивной системы залпового огня).



По меньшей мере один из боеприпасов ударил в тротуар рядом со зданием на проспекте Ильича.



В результате этого удара погиб мужчина, который был одет в камуфляжную форму. «Новости Донбасса» предполагают, что это представитель российских вооруженных сил.

На одном из видео можно заметить, что обстрелом здесь также поврежден внедорожник УАЗ «Патриот» с черными номерами. Обычно на таких передвигаются военные.



Обновлено. Военный блогер Necro Mancer утверждает, что на УАЗе номер «МЧС».

Рядом с внедорожником лежит тело другого погибшего мужчины, который, судя по одежде, также мог быть российским военным. На фото вблизи можно заметить, что погибший носил тактические ботинки, штаны и куртку цвета хаки. Но также на нем клетчатая рубашка — обычно военные не носят такие.

Чуть дальше лижит третий погибший мужчина. Он одет в гражданское: черную куртку и синие джинсы.

«Новости Донбасса» определили, что «прилет» произошел напротив здания по адресу проспект Ильича, 93.

По этому адресу формально находится «Научно-исследовательский и проектноконструкторский институт по автоматизации горных машин «Автоматгормаш имени В.А. Антипова». О том, что под обстрел попал институт заявили и российские пропагандисты в своем репортаже.



Вместе с тем жители Калининского района рассказали «Новостям Донбасса», что здание института уже продолжительное время используют российские военные. Рядом со зданием часто можно было увидеть много припаркованных военных автомобилей.



По информации оккупационных властей, в результате обстрела Калининского района Донецка три человека погибли, еще трое были ранены. Российская сторона обвинила в ударе Вооруженные силы Украины. Украинская сторона обстрел не комментировала.