В оккупированном Донецке частично прекращено теплоснабжение из-за обстрела. Фото: Алексей Кулемзин

В Калининском районе временно оккупированного Донецка из-за сегодняшнего обстрела поврежден воздушный трубопровод. В результате этого прекращена подача тепла. Об этом сообщил так называемый глава города Алексей Кулемзин.



«В результате обстрела Калининского района поврежден воздушный трубопровод, в связи с чем прекращена подача теплоносителя на дома по ул. Краснофлотской и Антипова», — написал он.





По словам Кулемзина, сотрудники Филиала «Донецктеплосеть» приступили к ремонтным работам.





Напомним, 29 января в оккупированном Донецке произошел обстрел. Число пострадавших возросло до трех человек. По его словам, женщины 1963 и 1999 г.р. и мужчина 1999 г.р. получили ранения средней степени тяжести