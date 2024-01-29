Обстріл Донецька: «Приліт» біля будівлі, де були військові РФ. Щонайменше один загинув

Наслідки обстрілу Донецька на проспекті Ілліча. Фото: соцмережі

Внаслідок сьогоднішнього обстрілу Калінінського району окупованого Донецька загинув щонайменше один військовослужбовець російських сил. Такого висновку дійшли «Новини Донбасу», проаналізувавши кадри з місця обстрілу на проспекті Ілліча.



За інформацією «СЦКК ДНР», вдень по Калінінському району було випущено 8 ракет із РСЗВ (реактивної системи залпового вогню).



Щонайменше один із боєприпасів вдарив у тротуар поряд із будівлею на проспекті Ілліча.



Внаслідок цього удару загинув чоловік, який був одягнений у камуфляжну форму. «Новини Донбасу» припускають, що це представник російських збройних сил.

На одному з відео можна помітити, що обстрілом також пошкоджено позашляховик УАЗ «Патріот» з чорними номерами. Зазвичай на таких пересуваються військові.



Оновлено. Військовий блогер Necro Mancer стверджує, що на УАЗ номер «МНС».

Поруч із позашляховиком лежить тіло іншого загиблого чоловіка, який, судячи з одягу, також міг бути російським військовим. На фото поблизу можна помітити, що загиблий носив тактичні черевики, штани та куртку кольору хакі. Але також на ньому сорочка в клітку — зазвичай військові не носять такі.

Трохи далі лижить третій загиблий чоловік. Він одягнений у цивільне: чорну куртку та сині джинси.

«Новини Донбасу» визначили, що «прилетіло» навпроти будівлі за адресою проспект Ілліча, 93.

За цією адресою формально знаходиться «Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут з автоматизації гірничих машин» Автоматгормаш імені В. А. Антипова». Про те, що під обстріл потрапив інститут, заявили і російські пропагандисти у своєму репортажі.



Водночас мешканці Калінінського району розповіли «Новинам Донбасу», що будівлю інституту вже тривалий час використовують російські військові. Поряд із будівлею часто можна було побачити багато припаркованих військових автомобілів.



За інформацією окупаційної влади, внаслідок обстрілу Калінінського району Донецька троє людей загинули, ще троє було поранено. Російська сторона звинуватила в ударі Збройні сили України. Українська сторона обстріл не коментувала.