ООН передала детям из Донецкой области ноутбуки для обучения онлайн

ООН передала детям из Донецкой области ноутбуки. Фото: кадр из видео

ООН частично обеспечила детей Донецкой области ноутбуками для обучения онлайн. Соответствующее видео у себя в Youtube опубликовала Донецкая ОВА.



В прошлом году 17 тысяч детей из социально незащищенных семей нуждались в компьютерах для обучения онлайн. Благодаря ООН, в течение года ноутбуки получили около 4 тысяч детей из Донбасса, в первую очередь из прифронтовых общин.



«Прежде всего, эти ноутбуки получат дети, принадлежащие к уязвимым категориям населения», — отметила директор департамента образования и науки Донецкой ОГА Татьяна Сидашева.



Напомним, управление образования Константиновского городского совета получило компьютерное оборудование для учащихся, проходящих дистанционное обучение, в качестве благотворительной помощи от Посольства Республики Армения в Украине.