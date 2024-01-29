ООН передала детям из Донецкой области ноутбуки для обучения онлайн

ООН частично обеспечила детей Донецкой области ноутбуками для обучения онлайн. Соответствующее видео у себя в Youtube опубликовала Донецкая ОВА.
В прошлом году 17 тысяч детей из социально незащищенных семей нуждались в компьютерах для обучения онлайн. Благодаря ООН, в течение года ноутбуки получили около 4 тысяч детей из Донбасса, в первую очередь из прифронтовых общин.
«Прежде всего, эти ноутбуки получат дети, принадлежащие к уязвимым категориям населения», — отметила директор департамента образования и науки Донецкой ОГА Татьяна Сидашева.
Напомним, управление образования Константиновского городского совета получило компьютерное оборудование для учащихся, проходящих дистанционное обучение, в качестве благотворительной помощи от Посольства Республики Армения в Украине.