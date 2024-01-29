ООН передала дітям із Донецької області ноутбуки для навчання онлайн

ООН передала дітям із Донецької області ноутбуки. Фото: кадр із відео

ООН частково забезпечила дітей Донецької області ноутбуками для навчання онлайн. Відповідне відео у себе в YouTube опублікувала Донецька ОВА.



Минулого року 17 тисяч дітей із соціально незахищених сімей потребували комп'ютерів для навчання онлайн. Завдяки ООН протягом року ноутбуки отримали близько 4 тисяч дітей з Донбасу, в першу чергу з прифронтових громад.



«Передусім ці ноутбуки отримають діти, що належать до вразливих категорій населення», — зазначила директор департаменту освіти та науки Донецької ОДА Тетяна Сідашева.



Нагадаємо, управління освіти Костянтинівської міської ради отримало комп'ютерне обладнання для учнів, які проходять дистанційне навчання, як благодійну допомогу від Посольства Республіки Вірменія в Україні.