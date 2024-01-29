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Прокурор просит для Лиева залог более 268 миллионов гривен

29 января 2024, 21:40

Прокурор просит для Лиева залог более 268 миллионов гривен

Прокурор просит взять Александра Лиева под стражу с залогом в 268,9 млн грн. Об этом в своем телеграм-канале написал «Центр противодействия коррупции» (ЦПК).

В ЦПК отмечают, также выяснилось, что незаконные решения о предоплате на закупку партии артснарядов с поставщиком вооружений «Львовский арсенал» подписывал лично экс-министр Резников.

«В ходе заседания ВАКС по избранию меры пресечения экс-руководителю департамента Минобороны Лиеву стали известны подробности заключения скандальных контрактов и роль топ-чиновников Минобороны, в том числе действующего руководителя закупочного оборонного департамента Минобороны Тоомаса Нахкура», — говорится в сообщении.

Сторона обвинения отмечает, что Лиев и другие подозреваемые по этому делу создали организованную преступную группу. В июне 2022 года они утвердили перечень товаров для поставки в Минобороны (в частности, минометные выстрелы) и подготовили проект государственного контракта.

Протокол об этом со стороны Минобороны подписал Лиев. По версии следствия, бизнесмены Хорошаев, чиновник «Львовского арсенала» Сахненко и экс-руководитель департамента закупок Минобороны Лиев обеспечивали соответствующие переговоры по выполнению контракта и предприняли дальнейшие действия по выводу денежных средств в наличку.

Нахкур, который возглавил Департамент военно-технического сотрудничества, развития вооружения и военной техники Минобороны, способствовал действиям Хорошаева, Лиева и Збитнева и маскировал их.

Для создания видимости поставки в сентябре 2022 года представитель словацкой компании Sevotech Хорошаев провел осмотр товаров на территории хорватской компании. По результатам сделал фото и прислал их во Львовский арсенал, а те – в Минобороны.

«После чего чиновники министерства Лиев и Накхур утвердили коммерческое предложение по закупке минометных выстрелов. В октябре 2022 года чиновники Минобороны, в том числе и Лиев, по мнению следствия, понимали, что поставки не будет, заключили контракт на поставку минометных выстрелов на 100 тысяч штук стоимостью 1,3 млрд грн без НДС», — пишет ЦПК.

Предоплата составляла 97% и предусматривала отсрочку не более 5 месяцев. Первая поставка должна была состояться до 10 декабря 2022 года.

Понимая, что поставок не будет, Лиев вместе с Хорошаевым прибыли в Хорватию, где Лиев осуществил повторный осмотр товара для последующей переписки с МО по поводу отсутствия оснований невыполнения контракта.

Также прокуроры утверждают, что решение об осуществлении предварительной оплаты нарушали существующие в Минобороны инструкции и согласование соответствующими департаментами. Однако, вопреки порядку, решение о предоплате было направлено на согласование тогдашнему министру Резникову, после чего оно было утверждено.

Отмечается, что ни тогдашний министр, ни его заместители по делу в настоящее время как подозреваемые не фигурируют. Уже 17 ноября 2022 на счета «Львовского арсенала» поступила предоплата. Денежные средства в размере 1,3 млрд грн сразу же перевели со счета в государственном «Ощадбанке» на счет в частном банке «Аккорд».

В дальнейшем приобрели валюту и вывели ее на счета подконтрольных компаний. В дальнейшем, по мнению следствия, на территории Хорватии эти средства обналичили и использовали по собственному усмотрению. На счетах «Львовского арсенала» успели арестовать 818 млн грн.

Позже Лиев напрямую заключил контракт на поставку танковых выстрелов по подобной схеме. Прокурор просит избрать Лиеву меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативным залогом в 268,9 млн грн.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) в понедельник, 29 января, избирает меру пресечения бывшему руководителю Департамента военно-технической политики, развитию вооружения и военной техники Минобороны Александру Лиеву, которого подозревают в хищении почти 1,5 миллиарда гривен на закупки боеприпасов для ВСУ.

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