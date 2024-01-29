Нидерланды выделят 122 млн евро на боеприпасы, оборудование и кибербезопасность в Украине

Нидерланды выделяют 87 миллионов евро на закупку артиллерийских снарядов для Украины, 25 миллионов евро также будут перечислены в Международный фонд Украины (IFU) на приобретение оборудования, информирует правительство Нидерландов.



«Правительство также инвестирует 10 миллионов евро в улучшение киберзащиты Украины», — об этом сегодня в Палате представителей сообщила министерка обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.



Отмечается, что результатом новой помощи являются консультации Контактной группы обороны Украины (UDCG), в которую входят 50 стран-партнеров.



Они помогают Украине закупать оборудование и ресурсы для защиты от России. Нидерланды ранее внесли 100 миллионов евро в IFU, инициативу Соединенного Королевства.



За счет фонда были приобретены системы ПВО, боеприпасы и запасные части. Также Министерство обороны Нидерландов официально заявило о завершении капитального ремонта танков Leopard 2A4.



22 декабря 2023 года стало известно, что в Нидерландах приняли решение о подготовке первых 18 истребителей F-16 к передаче Украине.