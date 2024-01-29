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Нідерланди виділять 122 млн євро на боєприпаси, обладнання та кібербезпеку в Україні

29 січня 2024, 23:00

Нідерланди виділять 122 млн євро на боєприпаси, обладнання та кібербезпеку в Україні

Нідерланди виділять 87 мільйонів євро на закупівлю артилерійських снарядів для України, 25 мільйонів євро також буде перераховано до Міжнародного фонду України (IFU) на придбання обладнання, інформує уряд Нідерландів.

«Уряд також інвестує 10 мільйонів євро в покращення кіберзахисту України», - про це сьогодні в Палаті представників повідомила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

Наголошується, що результатом нової допомоги є консультації Контактної групи оборони України (UDCG), до якої входять 50 країн-партнерів.

Вони допомагають Україні закуповувати обладнання та ресурси для захисту від Росії. Нідерланди раніше внесли 100 мільйонів євро до IFU, ініціативи Сполученого Королівства.

Коштом фонду було придбано системи ППО, боєприпаси та запасні частини. Також Міністерство оборони Нідерландів офіційно заявило про завершення капітального ремонту танків Leopard 2A4.

22 грудня 2023 року стало відомо, що у Нідерландах ухвалили рішення про підготовку перших 18 винищувачів F-16 до передачі Україні.

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