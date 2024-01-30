РФ ночью атаковала Днепропетровщину дронами и артиллерией: есть «прилет» и повреждения

РФ ночью атаковала Днепропетровщину дронами и артиллерией. Фото: Сергей Лысак

Российские оккупанты в ночь на 30 января атаковали Днепропетровскую область с помощью БПЛА и артиллерии. В частности, Криворожский район и Никопольщину. Из-за обстрела есть повреждения. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.



«Ночью агрессор направил БПЛА на Криворожье. Один шахед защитники из ПВК «Восток» сбили. Другой попал по гражданской инфраструктуре», — написал он.





По информации главы региона, в результате атаки произошел пожар, однако спасатели его уже ликвидировали.



Кроме того, россияне обстреляли из артиллерии Красногригорьевскую громаду. Поврежден частный дом, 3 хозяйственные постройки и авто.



Напомним, 29 января оккупационные войска РФ обстреляли Никополь Днепропетровской области. В результате атаки двое людей получили ранения.