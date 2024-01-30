РФ вночі атакувала Дніпропетровщину дронами та артилерією: є «приліт» та пошкодження

РФ вночі атакувала Дніпропетровщину дронами та артилерією. Фото: Сергій Лисак

Російські окупанти в ніч проти 30 січня атакували Дніпропетровську область за допомогою БПЛА та артилерії. Зокрема, Криворізький район та Нікопольщину. Через обстріл є пошкодження. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.



«Вночі агресор направив БПЛА на Криворіжжя. Один шахів захисники з ПВК «Схід» збили. Інший влучив у цивільну інфраструктуру», — написав він.





За інформацією голови регіону, внаслідок атаки сталася пожежа, проте рятувальники її вже ліквідували.



Крім того, росіяни обстріляли з артилерії Червоногригорівську громаду. Пошкоджено приватний будинок, 3 господарські будівлі та авто.

Нагадаємо, 29 січня окупаційні війська РФ обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок атаки двоє людей отримали поранення.