Оккупанты ударили по Мирнограду, попав в гостиницу: есть жертвы и повреждения

Оккупанты ударили по Мирнограду. Фото: прокуратура

Оккупационная армия РФ ударила ракетой по Мирнограду Донецкой области. В результате атаки один человек погиб, еще один – получил ранения. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой прокуратуры и глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«По данным следствия, 29 января 2024 года, около 23:00, российская армия в очередной раз нанесла ракетный удар по городу Мирнограду», — говорится в сообщении.





Как отмечается, оккупанты обстреляли населенный пункт из зенитно-ракетного комплекса С-300».



В прокуратуре добавили, что погиб 38-летний мужчина, который ехал на велосипеде с работы домой. Также получила ранения женщина 50 лет, ее с ушибами доставили в больницу.



Филашкин уточнил, что россияне попали ракетой в пристройку в отель — на момент удара в отеле находились около 30 человек, они не пострадали. Повреждены 3 дома и 3 автомобиля.



При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, в результате ночного обстрела 29 января по Мирнограду Донецкой области повреждена гражданская инфраструктура. Армия РФ применила три ракеты ЗРК С-300. Атака произошла после полуночи, где-то в 00:30.