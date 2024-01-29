В результате ракетного обстрела по Мирнограду есть повреждения: детали ночной атаки

В результате сегодняшнего ночного обстрела по Мирнограду Донецкой области повреждена гражданская инфраструктура. Об этом сообщил глава областной военной администрации Юрий Ключка, передает Суспільне Донбас.



По его информации, армия РФ применила три ракеты ЗРК С-300. Атака произошла после полуночи, где-то в 00:30.



«Детский сад и по меньшей мере пятнадцать частных домов были повреждены, еще одно учебное заведение наиболее разрушено. К счастью, без жертв», — отметил глава администрации.



Информация о погибших и пострадавших не поступала.



Напомним, в ночь на 29 января армия РФ ударила ракетами по Мирнограду в Донецкой области.