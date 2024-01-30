Окупанти вдарили по Мирнограду, влучивши в готель: є жертви та пошкодження

Окупанти вдарили по Мирнограду. Фото: прокуратура

Окупаційна армія РФ вдарила ракетою по Мирнограду Донецької області 29 січня. В результаті атаки одна людина загинула, ще одна – отримала поранення. Про це повідомили у пресслужбі Донецької прокуратури та голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«За даними слідства, 29 січня 2024 року, близько 23:00, російська армія в черговий раз завдала ракетного удару по місту Мирнограду», — йдеться в повідомленні.





Як зазначається, окупанти обстріляли населений пункт з зенітно-ракетного комплексу С-300».



У прокуратурі додали, що загинув 38-річний чоловік, який їхав велосипедом з роботи додому. Також дістала поранення жінка 50 років, її з забоями доставили до лікарні.



Філашкін уточнив, що росіяни влучили ракетою у прибудову в готель — на момент удару в готелі було близько 30 осіб, вони не постраждали. Пошкоджено 3 будинки та 3 автомобілі.



За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування з кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, внаслідок нічного обстрілу 29 січня у Мирнограді Донецької області пошкоджено цивільну інфраструктуру. Армія РФ застосувала три ракети ЗРК С-300. Атака сталася після опівночі, десь о 00:30.