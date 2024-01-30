Россияне обстреляли Харьковщину дронами: двое людей пострадали, есть повреждения

Российская армия обстреляла Чугуевский район Харьковской области вчера вечером, 29 января. В результате атаки двое местных жителей травмированы. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.



«Около 23:25 оккупанты применили минимум 6 БПЛА Shahed в городе Змеев Чугуевского района. Повреждены гражданское предприятие и частные жилые дома», — написал он.



По информации Синегубова, ранения получили двое мужчин, 52-летний пострадавший госпитализирован, его состояние средней тяжести, второй 61-летний — получил помощь на месте.





Кроме того, в 11:40 оккупанты ударили КАБами по поселку Большой Бурлук. Повреждено гражданское сыродельное предприятие. В результате обстрела повреждены окна, двери и стены зданий.



Также после 15:00 произошел российский обстрел в селе Домашнее и в Казачьей Лопане. Есть «прилет» в складское здание гражданского предприятия, повреждена кровля, крыша и окна жилого дома. Без пострадавших.



Напомним, оккупационные войска РФ ударили по Купянску Харьковского района 26 января. В результате атак повреждено предприятие.