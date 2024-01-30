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Росіяни обстріляли Харківщину дронами: двоє людей постраждали, є пошкодження

30 січня 2024, 13:38

Росіяни обстріляли Харківщину дронами: двоє людей постраждали, є пошкодження

Росіяни обстріляли Харківщину дронам. Фото: Олег Синєгубов Росіяни обстріляли Харківщину дронам. Фото: Олег Синєгубов

Російська армія обстріляла Чугуївський район Харківської області учора увечері, 29 січня. Внаслідок атаки двох місцевих жителів травмовано. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Близько 23:25 окупанти застосували щонайменше 6 БПЛА Shahed у місті Зміїв Чугуївського району. Пошкоджено цивільне підприємство та приватні житлові будинки», — написав він.

За інформацією Синєгубова, поранення отримали двоє чоловіків, 52-річний постраждалий госпіталізований, його стан середньої тяжкості, другий — 61-річний отримав допомогу на місці.



Крім того, об 11:40 окупанти вдарили КАБами по селищу Великий Бурлук. Пошкоджено цивільне сироварне підприємство. Внаслідок обстрілу пошкоджено вікна, двері та стіни будівель.

Також після 15:00 стався російський обстріл у селі Домашнє та у Козачій Лопані. Є «приліт» в складську будівлю цивільного підприємства, пошкоджено покрівлю, дах та вікна житлового будинку. Без постраждалих.


Нагадаємо, окупаційні війська РФ вдарили по Куп'янську Харківського району 26 січня. Внаслідок атак пошкоджено підприємство.

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