Россияне ударили по Мирнограду: появились подробности российского обстрела

В Мирнограде устраняют последствия российской ракетной атаки. Фото: Новости Донбасса

В Мирнограде Донецкой области устраняют последствия ночного ракетного удара по территории отеля. Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».



Как сообщалось, ракета попала в пристройку отеля. В результате атаки погиб мужчина, который проезжал мимо на велосипеде, и пострадала женщина — работница гостиницы.

Врачи сообщили «Новостям Донбасса», что с женщиной все в порядке. Она хочет отказаться от госпитализации, но медики рекомендуют остаться в больнице на день.

На момент удара в отеле находились около 30 человек, они не пострадали.

«Я вышел только с сауны и туда прилетело. Мое состояние нормальное, занимаемся разбором завалов и восстановлением разрушенного. С постояльцами тоже все хорошо», — рассказал «Новостям Донбасса» администратор отеля.



Администрация гостиницы организовала доставку стройматериалов. Также обещают помочь волонтеры.







Напомним, 30 января оккупационная армия РФ ударила ракетой по Мирнограду Донецкой области. В результате атаки один человек погиб, еще один – получил ранения.