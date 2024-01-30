Росіяни вдарили по Мирнограду: з`явилися подробиці російського обстрілу

У Мирнограді усувають наслідки російської ракетної атаки. Фото: Новини Донбасу

У Мирнограді Донецької області усувають наслідки нічного ракетного удару територією готелю. Про це повідомляє кореспондент «Новини Донбасу».



Як повідомлялося, ракета потрапила до прибудови готелю. Внаслідок атаки загинув чоловік, який проїжджав повз велосипед, і постраждала жінка — працівниця готелю.

Лікарі повідомили «Новини Донбасу», що з жінкою все гаразд. Вона хоче відмовитись від госпіталізації, але медики рекомендують залишитись у лікарні на день.

На момент удару в готелі було близько 30 осіб, вони не постраждали.

«Я вийшов тільки із сауни і туди прилетіло. Мій стан нормальний, займаємося розбором завалів та відновленням зруйнованого. З постояльцями теж все добре», — розповів «Новини Донбасу» адміністратор готелю.



Адміністрація готелю організувала доставку будматеріалів. Також обіцяють допомогти волонтери.



Нагадаємо, 30 січня окупаційна армія РФ вдарила ракетою по Мирнограду Донецької області. В результаті атаки одна людина загинула, ще одна – отримала поранення.