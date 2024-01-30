В оккупированном Мариуполе появилось «комсомольское движение»

В захваченном Мариуполе оккупанты пытаются возродить советские традиции. Фото: Мариупольский городской совет

Во временно оккупированном Мариуполе снова возвращают памятники Ленину, сформировали юнармию. А теперь возродили комсомол. Об этом сегодня сообщил Мариупольский городской совет.

Отмечается, что мариупольские «комсомольцы» убирает территорию и окрашивают памятники. А еще подняли советский флаг над городом. После поднятия флага, возложили цветы с надписью на ленте: «Подвиг коммунаров бессмертен!».

«Оккупанты пытаются навязать украинским детям советские традиции и идеи. Таким образом, захватывают не только территории, но и сознание людей, которых настраивают против Украины. Российская пропаганда отравляет детей, ломая их психологически», — заявил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

Ранее сообщалось, что российские захватчики хотят превратить в Мариуполь в военную базу.