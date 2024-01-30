В окупованому Маріуполі з'явився «комсомольський рух»

У захопленому Маріуполі окупанти намагаються відродити радянські традиції. Фото: Маріупольська міська рада

У тимчасово окупованому Маріуполі знову повертають пам'ятники Леніну, сформували юнармію. А тепер відродили комсомол. Про це сьогодні повідомила Маріупольська міська рада.

Зазначається, що маріупольські «комсомольці» прибирають територію та фарбують пам'ятники. А ще підняли радянський прапор над містом. Після підняття прапора поклали квіти з написом на стрічці: «Подвиг комунарів безсмертний!».

«Окупанти намагаються нав'язати українським дітям радянські традиції та ідеї. Таким чином захоплюють не лише території, а й свідомість людей, яких налаштовують проти України. Російська пропаганда отруює дітей, ламаючи їх психологічно», — заявив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники хочуть перетворити Маріуполь на військову базу.