Мариуполь хотят превратить в военную базу — Вадим Бойченко

Оккупанты продолжают наращивать силы в Мариуполе и вокруг города. Пополняют военные базы и прокладывают железную дорогу, которая соединяла бы город с российским Ростовом-на-Дону. Об этом сегодня сообщил Мариупольский городской совет.

Как отмечается в сообщении, российские захватчики также заявили о планах открытия в Мариуполе до конца 2024 года филиала Нахимовского военно-морского училища, где планируется готовить 560 военных.

«Здание возводят в Приморском районе города. В нем уже сделали «главное» – цитаты российского диктатора Путина», — говорится в сообщении городского совета.

«Оккупанты пытаются превратить Мариуполь в военную базу. Ведь город остается важным логистическим пунктом захватчиков. Постоянно фиксируем перебрасывание техники, а теперь ускоренными темпами возводят военное училище. При этом город русифицируется, ведь так называемых «студентов» будут набирать из просторов России», — сообщает мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе в настоящее время проживает вдвое меньше людей, чем до оккупации.