В Торском осталось чуть больше полутора сотен людей: «Белые Ангелы» доставлять сюда хлеб

В Торском нет магазинов и не работает транспорт. Фото: кадр из видео

Лиманской группе «Белые ангелы» приходится доставлять продуктовые наборы и хлеб жителям села Торское, потому что из-за постоянных обстрелов тут не осталось магазинов и не работает общественный транспорт. Об этом сообщает Краматорское районное управление полиции Донецкой области.



Торское сегодня является одной из самых опасных точек на карте области. Отсюда всего несколько километров до позиций россиян, постоянно пытающихся продвинуться в этом направлении и обстреливать село.



«Мы привозим продуктовые наборы и хлеб. Тут проживает около 150 человек. Магазины в Торском не работают, потому что нет света и других средств коммуникаций», — рассказала полицейская экипажа «Белых Ангелов» Валерия Биленец.



Целых домов здесь почти не осталось, не работают магазины, из-за опасности не ходит общественный транспорт. Выжить местным, которых здесь осталось чуть больше полутора сотен, помогают волонтеры, благотворительные организации и полицейские.



«Белые ангелы» на бронированном автомобиле доставляют продовольствие, стройматериалы и лекарства, оказывают медицинскую помощь и проводят эвакуацию.



Очередная поставка позволит людям продержаться еще несколько недель. Ранее полицейский экипаж «Белые ангелы» эвакуировали из Торецка Донецкой области четверых гражданских.