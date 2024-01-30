У Торську залишилося трохи більше півтори сотні людей: «Білі Янголи» доставляють сюди хліб

У Торську немає магазинів та не працює транспорт. Фото: кадр із відео

Лиманській групі «Білі янголи» доводиться доставляти продуктові набори та хліб мешканцям села Торське, бо через постійні обстріли тут не залишилося магазинів і не працює громадський транспорт. Про це повідомляє Краматорське районне управління поліції Донецької області.



Торське сьогодні є однією з найнебезпечніших точок на карті області. Звідси лише кілька кілометрів до позицій росіян, які постійно намагаються просунутися в цьому напрямку та обстрілюють село.



«Ми привозимо продуктові набори та хліб. Тут мешкає близько 150 осіб. Магазини у Торську не працюють, бо немає світла та інших засобів комунікацій», — розповіла поліцейська екіпажу «Білих Янголів» Валерія Біленець.



Цілих будинків тут майже не лишилося, не працюють магазини, через небезпеку не ходить громадський транспорт. Вижити місцевим, яких тут залишилося трохи більше півтори сотні, допомагають волонтери, благодійні організації та поліцейські.



«Білі янголи» на броньованому автомобілі доставляють продовольство, будматеріали та ліки, надають медичну допомогу та проводять евакуацію.



Чергова поставка дозволить людям протриматись ще кілька тижнів. Раніше поліцейський екіпаж «Білі янголи» евакуювали з Торецька на Донеччині чотирьох цивільних.