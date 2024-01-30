Два района Днепропетровской области попали под российский обстрел, ранен мужчина

В Днепропетровской области два района попали под российский обстрел. Фото: Днепропетровская ОВА

Российские войска ударили ракетой по Синельниковскому району Днепропетровской области, а Никопольский район целый день обстреливали из артиллерии и атаковали дронами-камикадзе. Об этом сегодня, 30 января, сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

«Сегодня у нас «прилет» в Синельниковском районе. Ракета попала во двор местных. Частично разрушен жилой дом. Поврежден еще 31 дом. Разбиты несколько хозяйственных сооружений. Задело гараж и линию электропередач. Люди уцелели», — говорится в сообщении.

В Никопольском районе под удары российских войск попали Никополь, Марганецкая и Покровская сельская община.

Пострадал 65-летний мужчина, погибли 25 голов домашней птицы, значительно повреждены детсад, лицей, магазин и более трех десятков частных домов. Кроме того, уничтожено одно хозяйственное сооружение, еще 14 — повреждено. Обстрелы затронули также автомобили, газопроводы, линии электропередач.

Ранее сообщалось, что в Бериславе Херсонской области в результате российской атаки с применением беспилотника сегодня, 30 января, погиб местный житель.