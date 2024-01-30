Два райони Дніпропетровської області потрапили під російський обстріл, поранено чоловіка

На Дніпропетровщині два райони потрапили під російський обстріл. Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська вдарили ракетою по Синельниківському району Дніпропетровської області, а Нікопольський район цілий день обстрілювали з артилерії та атакували дронами-камікадзе. Про це сьогодні, 30 січня, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Сьогодні у нас «приліт» у Синельниківському районі. Ракета влучила у двір місцевих. Частково зруйновано житловий будинок. Пошкоджено ще 31 будинок. Розбито кілька господарських споруд. Зачепило гараж та лінію електропередач. Люди вціліли», — йдеться у повідомленні.

У Нікопольському районі під удари російських військ потрапили Нікополь, Марганецька та Покровська сільські громади.

Постраждав 65-річний чоловік, загинули 25 голів птиці, значно пошкоджено дитсадок, ліцей, магазин та понад три десятки приватних будинків. Крім того, знищено одну господарську споруду, ще 14 — пошкоджено. Обстріли торкнулися також автомобілів, газопроводів, ліній електропередач.

Раніше повідомлялося , що у Бериславі Херсонської області внаслідок російської атаки із застосуванням безпілотника сьогодні, 30 січня, загинув місцевий житель.