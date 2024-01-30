На Херсонщине оккупанты сбросили с беспилотника взрывчатку, погиб мужчина

В Бериславе Херсонской области в результате российской атаки с применением беспилотника сегодня, 30 января, погиб местный житель. Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация.

Отмечается, что агрессор сбросил с дрона взрывчатку, что привело к смертельному ранению жителя Берислава.

«Российская армия в очередной раз атаковала Берислав с беспилотника. В результате сброса взрывчатки смертельные ранения получил местный житель. Погибшему было 35 лет», — рассказали в администрации.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки россияне выпустили по Херсонской области более 270 снарядов, один человек убит.