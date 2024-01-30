Украинские разведчики «положили» сервер спецсвязи Минобороны России

Специалисты украинской разведки сегодня, 30 января, «положили» сервер специальной связи Министерства обороны России. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

«Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует: 30 января 2024 года в результате кибератаки «лег» сервер Министерства обороны государства-агрессора России, который использовался для спецсвязи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что операцию в киберпространстве противника осуществили специалисты ГУР МО Украины.

В результате кибератаки был прекращен обмен информацией между подразделениями Минобороны РФ, которые пользовались указанным расположенным в Москве сервером.

Программное обеспечение на атакованном сервере было утверждено ФСБ России как соответствующее государственным стандартам защиты информации.

«Соответствующий софт устанавливали на различных стратегических объектах государственного сектора России, в частности — военных. Кибероперация продолжается», — добавили в ГУР.

Ранее сообщалось, что в России произошёл глобальный сбой в работе Интернета. Предварительно, сломались домены «.ru».