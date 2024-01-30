Жители России жалуются на глобальный сбой в работе Интернета — СМИ

Жители России жалуются на глобальный сбой в работе Интернета. Предварительно, сломались домены «.ru». Об этом сообщил российский телеграм-канал Baza.

Среди других, сейчас не работают приложения «Альфа-банка», Сбербанка, «Тинькофф банка» и других банков. Отмечаются сбои в работе «Мегафона» и МТС.

Также не прогружаются страницы маркетплейсов Ozon, Wildberries и Lamoda.

Напомним, 23 января сообщалось, что в результате успешных действий неизвестных киберволонтеров в РФ возник масштабный сбой в работе крупного интернет-провайдера «акадо-телеком». Услугами этой компании пользуются ряд государственных структур страны. Отмечалось, что указанная компания обеспечивает услугами администрацию Путина, ФСБ, ФСО, органы местного самоуправления в Москве и других регионах, «Сбербанк» и другие объекты.