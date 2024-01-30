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Українські розвідники «поклали» сервер спецзв'язку Міноборони Росії

30 січня 2024, 23:10

Українські розвідники «поклали» сервер спецзв'язку Міноборони Росії

Фахівці української розвідки сьогодні, 30 січня, поклали сервер спеціального зв'язку Міністерства оборони Росії. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує: 30 січня 2024 року в результаті кібератаки «ліг» сервер Міністерства оборони держави-агресора Росії, який використовувався для спецзв'язку», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що операцію у кіберпросторі противника здійснили спеціалісти ГУР МО України.

В результаті кібератаки було припинено обмін інформацією між підрозділами Міноборони РФ, які користувалися вказаним сервером, розташованим у Москві.

Програмне забезпечення на атакованому сервері було затверджено ФСБ Росії як відповідне державним стандартам захисту інформації.

«Відповідний софт встановлювали на різних стратегічних об'єктах державного сектору Росії, зокрема військових. Кібероперація продовжується», — додали в ГУР.

Раніше повідомлялося, що у Росії відбувся глобальний збій у роботі Інтернету. Попередньо зламалися домени «.ru».

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