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Беспилотники РФ атаковали в Харькове жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру

31 января 2024, 08:40

Беспилотники РФ атаковали в Харькове жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру

Атака БПЛА на Харьков. Фото: ГСЧС Атака БПЛА на Харьков. Фото: ГСЧС

Вчера, 30 января, около 22:40 в результате атаки беспилотниками по жилым кварталам Харькова произошло несколько очагов возгорания в разных районах города, информирует ГСЧС в Харьковской области.

«Горели крыша частного жилого дома, гаражи, два легковых автомобиля, крыша двухэтажного и административного здания. Общая площадь всех пожаров составила около 100 кв. м», — говорится в заявлении служб по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, повреждены рядом расположенные многоэтажные жилые дома и торговое заведение. По предварительным данным, три человека получили травмы.

Атака БПЛА на Харьков. Фото: ГСЧС

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, есть попадание в частный жилой дом в Салтовском районе Харькова, а также зафиксированы повреждения в Слободском районе.

«Спасатели ликвидируют пожар в магазине. Оккупанты направили на область минимум 6 вражеских БПЛА. Имеются повреждения гражданской инфраструктуры», — добавил Синегубов.

Напомним, в ночь на 31 января 2024 года Россия атаковала Украину 20-ю ударными БпЛА типа «Shahed-136/131» и тремя баллистическими ракетами «Искандер-М» из Крыма и Воронежской области. 

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