Силы ПВО сбили 14 российских БпЛА

В ночь на 31 января 2024 года Россия атаковала Украину 20-ю ударными БпЛА типа «Shahed-136/131» и тремя баллистическими ракетами «Искандер-М» из Крыма и Воронежской области. Об этом сообщило командование Воздушных Сил ВСУ.



«ПВО Сил обороны Украины уничтожили 14 вражеских БпЛА в пределах Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областей», — говорится в сообщении Воздушных Сил ВСУ.



Ранее, 30 января, российские войска в очередной раз атаковали территорию Украину беспилотниками и ракетами. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 15 из 35 российских целей.



Напомним, что украинские военнослужащие также сбили российский истребитель Су-34 в Луганской области.