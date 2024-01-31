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Безпілотники РФ атакували у Харкові житлові квартали та цивільну інфраструктуру

31 січня 2024, 08:40

Безпілотники РФ атакували у Харкові житлові квартали та цивільну інфраструктуру

Атака БПЛА на Харків. Фото: ДСНС Атака БПЛА на Харків. Фото: ДСНС

Учора, 30 січня, близько 22:40 внаслідок атаки безпілотниками по житлових кварталах Харкова сталося кілька осередків займання у різних районах міста, інформує ДСНС у Харківській області.

«Горіли дах приватного житлового будинку, гаражі, два легкові автомобілі, дах двоповерхової та адміністративної будівлі. Загальна площа всіх пожеж становила близько 100 кв. м», — йдеться у заяві служб з надзвичайних ситуацій.

Крім того, пошкоджено поруч розташовані багатоповерхові житлові будинки та торговельний заклад. За попередніми даними, троє людей отримали травми.

Атака БПЛА на Харків. Фото: ДСНС

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, є влучання у приватний житловий будинок у Салтівському районі Харкова, а також зафіксовано пошкодження у Слобідському районі.

«Рятувальники ліквідують пожежу у магазині. Окупанти спрямували на область мінімум 6 ворожих БПЛА. Є пошкодження цивільної інфраструктури», - додав Синєгубов.

Нагадаємо, в ніч на 31 січня 2024 року Росія атакувала Україну 20-ма ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» та трьома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Криму та Воронезької області.

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