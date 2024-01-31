Покровск попал под обстрел РФ: повреждены пять многоквартирных домов и шесть жителей ранены

Покровск попал под обстрел РФ. Фото: ГВА Покровска

Вчера, 30 января, около 22:00 российские военные ударили по центральной части города Покровска, в результате обстрела повреждены пять многоквартирных домов, ранения получили шесть местных жителей. Об этом говорится в отчете ГВА Покровска.



«По состоянию на 8 утра в контактный центр уже поступило 40 заявок по поводу имеющихся повреждений жилых помещений покровчан», — сообщает городская военная администрация.

Покровск попал под обстрел РФ. Фото: ГВА Покровска

Покровск попал под обстрел РФ. Фото: ГВА Покровска

Предварительно, бригады коммунальных служб производят оценку масштабов разрушений после чего приступят к выполнению восстановительных работ.



Напомним, 30 января, россияне вновь атаковали мирных жителей Донецкой области, ранив девять человек и убив одного жителя Авдеевки.