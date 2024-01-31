Российские оккупанты убили жителя Авдеевки и ранили еще девять гражданских в Донецкой области

За прошедшие сутки, 30 января, россияне вновь атаковали мирных жителей Донецкой области, ранив девять человек и убив одного жителя Авдеевки. Об этом написал у себя в Telegram глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«За 30 января россияне убили 1 жителя Донбасса — в Авдеевке. Еще 9 человек в области за сутки получили ранения», — заявил глава Донецкой ОВА.



По словам Филашкина, в Покровске были ранены шесть человек, два в Часовом Яре и еще один житель Нью-Йорка получил травмы после обстрела оккупационной армии.



Общее количество жертв россиян в Донецкой области без учета Мариуполя и Волновахи на сегодняшний день составляет 1848 человек убитыми и 4527 — ранеными.



Напомним, в Мирнограде Донецкой области после ночного ракетного удара по территории отеля погиб мужчина, который проезжал мимо на велосипеде.